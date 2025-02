“Io so aiutare” è il titolo del progetto promosso dall’Avis di Uri, in collaborazione con il Comune del centro del Coros e con l’Istituto Camillo Bellieni di Sassari, per insegnare ai bambini della Scuola Primaria di Uri le basi del primo soccorso e dell’educazione all’emergenza.

L’iniziativa, che ha preso ufficialmente il via con la prima lezione, ha permesso agli alunni di apprendere come riconoscere un’emergenza e contattare il numero unico di soccorso 112.

Per rendere l’apprendimento più efficace, la classe quarta coinvolta è stata divisa in due gruppi, consentendo ai bambini di partecipare a laboratori interattivi in cui hanno simulato una chiamata d’emergenza e la gestione di un evento critico.

L’attività, oltre ad essere un momento educativo, si è trasformata anche in un’occasione di gioco e coinvolgimento, durante la quale gli alunni hanno dimostrato grande attenzione e sensibilità nei confronti del tema, ponendo domande intelligenti e pertinenti ai volontari dell’Avis.

A guidare le esercitazioni sono stati il presidente dell’Avis di Uri, Graziano Agus, il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori, e Gian Mario Dettori, tutti e tre volontari del 118. Entrambi i Dettori sono anche istruttori BLSD e hanno spiegato con professionalità e passione le basi del primo soccorso ai piccoli partecipanti.

A conclusione della lezione, ogni bambino ha ricevuto un opuscolo informativo offerto dall’Avis Comunale di Uri, utile per approfondire quanto appreso durante l’attività.

“Un ringraziamento particolare lo vogliamo rivolgere alle maestre Laura e Marina – ha detto il presidente dell’Avis di Uri, Graziano Agus – che hanno supportato il progetto e accompagnato gli alunni in questo importante percorso di educazione alla sicurezza e alla solidarietà”.