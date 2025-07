Il progetto HUB4FIN, l'iniziativa che sta trasformando il panorama imprenditoriale sardo, raggiunge una fase cruciale del suo percorso. Le 100 imprese selezionate in ambito regionale hanno completato con successo la fase di collaborazione intensiva con i coach, giungendo alla predisposizione dei loro piani aziendali strategici. Si apre ora un nuovo e attesissimo capitolo, che vedrà le aziende impegnate nell'implementazione concreta delle strategie di sviluppo.

HUB4FIN si sta rivelando un vero e proprio laboratorio di sviluppo, profondamente legato ai temi della finanza alternativa e dell'innovazione. L'obiettivo è dotare le imprese di strumenti e competenze necessarie per accedere a nuove forme di finanziamento e per integrare processi innovativi nei loro modelli di business, superando le logiche tradizionali e guardando al futuro con una prospettiva più dinamica e competitiva.

La prima fase del progetto ha visto le imprese lavorare a stretto contatto con un team di coach esperti, dedicandosi alla definizione e affinamento dei propri piani aziendali. Un lavoro meticoloso che ha permesso di analizzare punti di forza e debolezza, identificare opportunità e minacce, e delineare percorsi di crescita sostenibili e mirati.

A partire da settembre, si passerà alla fase operativa, dove le aziende inizieranno a mettere in campo le strategie delineate, affiancate non più dai coach, ma da advisor specializzati. Questi professionisti guideranno le imprese nell'implementazione pratica dei piani, fornendo supporto concreto nell'accesso a canali di finanza alternativa e nell'integrazione di soluzioni innovative.

"Siamo estremamente soddisfatti dei progressi raggiunti con il progetto HUB4FIN," analizza il presidente della Camera di commercio di Sassari, Stefano Visconti. "Vedere 100 imprese in tutta la Sardegna impegnate attivamente in questo percorso è la dimostrazione di una forte volontà di innovazione e di una crescente consapevolezza delle opportunità offerte dalla finanza alternativa. La fase di coaching ha fornito basi solide, e ora siamo pronti per il passo successivo, quello dell'implementazione. Da settembre, con l'affiancamento degli advisor, queste imprese avranno l'opportunità di trasformare i piani in realtà, diventando modelli di sviluppo e innovazione per l'intero tessuto economico sardo. HUB4FIN non è solo un progetto, ma un ecosistema che genera valore e competitività per il nostro territorio."

HUB4FIN si conferma anche in questa fase un'iniziativa strategica capace di innescare processi virtuosi di crescita e di posizionare le imprese isolane all'avanguardia nell'adozione di modelli finanziari e operativi innovativi.