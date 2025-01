In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, il Comune di Sassari ha promosso varie iniziative coinvolgenti i giovani per onorare le vittime della Shoah.

L'evento "In cammino sui binari della memoria" organizzato dall'Arci Sardegna si terrà domenica 26 alle 10:30 presso l'Ex-MaTer, coinvolgendo giovani sardi partecipanti al progetto "Promemoria Auschwitz 2025", esponenti del terzo settore, ospiti esterni e concludendo con un intervento di Walter Massa, presidente nazionale dell'Arci. Sempre domenica, alle 18 al cineteatro Astra, la compagnia La Botte e il Cilindro in collaborazione con Teatro Bertolt Brecht presenterà lo spettacolo "La valigia dei destini incrociati", dedicato ai giovani tra i 10 e i 19 anni.

Martedì 28, le celebrazioni inizieranno alle 9:30 presso il numero 28 di piazza d'Italia, sede della "pietra d'inciampo", la prima installata in Sardegna. Questo memoriale è dedicato a Zaira Coen Righi, docente del liceo Azuni di origine ebrea, deportata ad Auschwitz nel 1944 e morta nei forni crematori.

Alle 10:30, nell'aula di Palazzo Ducale, si terrà una seduta solenne del Consiglio comunale con testimonianze dei partecipanti al Treno della memoria. La seduta sarà trasmessa in streaming e successivamente disponibile sul sito web del Comune. Giovedì 30, la serie di eventi si concluderà alle 18:30 presso l'Ex MaTer con lo spettacolo teatrale "Storia di un uomo magro" dell'associazione Pane & Cioccolata, basato su "La ghianda è una ciliegia" di Giacomo Mameli. Dal 27 gennaio e per una settimana, la biblioteca comunale di piazza Tola ospiterà una mostra bibliografica dedicata ai diari e alle memorie delle vittime della Shoah, con testi per ragazzi, fumetti, graphic novel e film.