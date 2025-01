Il conducente coinvolto nell'incidente stradale avvenuto ieri sera in via Sonnino a Cagliari è stato identificato: si tratta di un minorenne rintracciato in poche ore grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dalla Polizia Locale di Cagliari.

Secondo quanto emerso, il giovane stava guidando lungo la corsia preferenziale per i bus di via Sonnino su uno scooter rubato, quando ha ignorato un semaforo rosso all'incrocio con via Alghero, causando una collisione con un'auto. Dopo essere caduto a terra e aver perso una scarpa, il ragazzo si è prontamente rialzato e ha tentato di fuggire.

Tuttavia, grazie agli indizi raccolti dagli agenti, è stato possibile identificarlo anche grazie al giubbotto abbandonato in una via vicina nel tentativo di nascondersi. Il minorenne, che non possedeva la patente, è stato deferito all'autorità giudiziaria con le accuse di ricettazione e omissione di soccorso.