Una normale passeggiata serale con il proprio cane si è trasformata in un vero e proprio incubo per William Cossu, giovane di Sassari, che ha raccontato ai microfoni di Sardegna Live di essere stato vittima di un'aggressione durante la serata di ieri, martedì 21 gennaio.

"Verso le ore 19:00 di ieri sera, mentre passeggiavo tranquillamente con il mio cane nella zona di Sassari 2, ho improvvisamente visto un ragazzo avvicinarsi e facendomi cadere, colpendomi con calci mentre ero ancora per terra - ha detto William -. Io ho cercato di proteggere il cane ed evitare il peggio. Dopo l'aggressione, si è diretto verso la fermata del tram, l'ho seguito e, urlando, gli ho chiesto chi fosse e ho cercato spiegazioni. Ho capito subito che non era una persona in pieno controllo della situazione, poiché aveva uno sguardo assente e continuava a pronunciare parolacce e insulti senza senso".

"Non appena ha tentato di attaccarmi nuovamente, mi ha intimato di non inseguirlo e si è allontanato. Ho prontamente chiamato la polizia e l'ambulanza e ho raccolto testimonianze da altre persone presenti che avevano subito anch'esse aggressioni verbali poco prima. Successivamente, mi sono recato al pronto soccorso per essere visitato e oggi intendo presentare una denuncia presso la Questura. È evidente che si tratti di una situazione in cui la sicurezza della città è messa in discussione, considerando l'urgente necessità di intervenire contro episodi del genere", ha spiegato la vittima.

"Non si può più girare tranquillamente per strada perché c'è sempre un pericolo, ormai siamo nel far west, dovremmo armarci di pistola? Poteva esserci una persona anziana al mio posto, a me è andata bene ma poteva andare peggio", ha concluso William Cossu, rivolgendosi alle istituzioni cittadine.