Un incidente legato a una fuga di gas ha causato interventi urgenti questa mattina ad Alghero. Intorno alle 09:00, la squadra del distaccamento locale è intervenuta in via Don Minzoni, dove l'azienda che stava eseguendo lavori per una nuova condotta idrica ha accidentalmente perforato un tubo del gas.

All’arrivo dei vigili del fuoco, sono state avviate le operazioni di inertizzazione del gas in attesa dell'arrivo dell'azienda specializzata. Per precauzione, è stata disposta l'evacuazione delle famiglie all'interno dei palazzi vicini. Sul posto sono intervenuti anche il Nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico (NBCR) da Sassari.

L'intervento è durato circa quattro ore, durante le quali i tecnici hanno chiuso e riparato la tubazione. Presenti anche la Polizia Locale, i servizi sociali del Comune di Alghero, il 118 e Medea.