Un nuovo ponte tra università e istituzioni si consolida a Sassari grazie alla convenzione firmata nei giorni scorsi tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Università degli Studi di Sassari. L’accordo, sottoscritto dal direttore regionale ADM per la Sardegna, Gianluigi D’Urso, e dal Rettore Gavino Mariotti, apre le porte a tirocini curriculari rivolti agli studenti e alle studentesse dell’ateneo.

«Si tratta di un’importante opportunità per i giovani, che potranno svolgere esperienze formative qualificanti in un contesto istituzionale di alto profilo», hanno dichiarato congiuntamente Mariotti e D’Urso. La convenzione, di durata triennale, prevede tirocini formativi e di orientamento fino a un massimo di 12 mesi, destinati a chi ha compiuto almeno 16 anni e ha assolto l’obbligo scolastico. I progetti saranno costruiti su misura, in base agli obiettivi formativi condivisi tra Università, ADM e tirocinante.

Entrambe le istituzioni hanno manifestato l’intenzione di rafforzare la collaborazione: «Questo accordo rappresenta solo il primo passo di un percorso comune volto a generare valore per gli studenti e per il territorio».