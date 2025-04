In occasione della 368ª Festa di Sant’Efisio, CTM celebra il santo con pensiline floreali allestite in tre fermate simboliche: due in largo Carlo Felice (Rinascente e Palazzo Civico) e una a Giorgino (Villaggio Pescatori). Inoltre, un bus elettrico sulla linea 1 e un mezzo dedicato ai pellegrini sono decorati con una speciale livrea: “Sant’Efis, martiri gloriosu, viaggia con noi”.

Giovedì 1° maggio, dalle ore 5.00 fino alla riapertura del centro cittadino, le linee 1, 5/11, 7, 8A, 9, 10, 30R, 31R, M, PF e PQ subiranno modifiche. La linea 1, direzione Flavio Gioia, sarà deviata da via Trieste verso via Pola, Corso Vittorio Emanuele, viale Merello, San Vincenzo, Regina Elena e via XX Settembre; direzione Brotzu con percorso inverso. La 5/11 da viale Trieste seguirà via Pola, Corso Vittorio Emanuele, Merello e Bonaria; al ritorno proseguirà per Is Mirrionis. La linea 7 avrà capolinea alla fermata 60 (Clinica Macciotta), percorrendo viale Regina Elena, Porta Cristina, Anfiteatro e Ospedale. La 8A sarà limitata a via Pola: non raggiungerà Giorgino, servito da una navetta speciale. La 9 sarà limitata in via Sauro (civico 25), dove sarà attivo un capolinea provvisorio. La 10 in direzione Sant’Ignazio seguirà Buoncammino, Merello e Sauro; da Binaghi riprenderà il tracciato normale.

Le linee 30R, 31R, M, PF e PQ avranno capolinea temporaneo in viale Bonaria (fermata ex Palazzo Cariplo), con inversione alla rotatoria tra via Sonnino e XX Settembre. Le fermate Matteotti (n. 28, 29, 30) e quelle lungo via Roma saranno soppresse.

Per Giorgino, il 1° maggio è attivo un collegamento dedicato tra viale La Plaia e Porto Canale (indicatore “8A Limitata”), con frequenza ogni 30 minuti dalle 5:25 alle 9:20 e dalle 15:00 alle 21:30. Dopo la processione, corse ogni 5 minuti faciliteranno il rientro dei pellegrini. Domenica 4 maggio, il servizio sarà potenziato dalle 17:30, con capolinea serale in viale La Plaia (civico 1).

Infine, in occasione del Poetto Fest (30 aprile e 1° maggio), saranno operative due navette notturne: una da via Sassari al Margine Rosso (ogni 15 minuti, 20:30–2:15), l’altra da Brigata Sassari a Flumini (ogni 30 minuti, 21:00–2:30). A bordo, vigilanza privata e videosorveglianza.

Percorsi e orari sono consultabili su BusFinder (per accedere CLICCA QUI).