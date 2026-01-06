PHOTO
In occasione della festività dell'Epifania, la Polizia di Stato, insieme al Motoclub Polizia di Stato, ha fatto visita ai bambini dell’Ospedale Pediatrico di Sassari, regalando momenti di gioia e sorrisi all'interno del reparto.
Durante l'incontro sono stati consegnati dei doni ai bambini ricoverati, condividendo emozioni anche con le loro famiglie.
Più che le parole le immagini esprimono il momento di felicità e gioia dei bambini destinatari dei doni nel momento di lontananza dagli ambienti familiari.