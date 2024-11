Gli interventi per il maltempo continuano senza sosta nella Gallura, dove i Vigili del fuoco sono al lavoro dal tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 20 novembre, per affrontare i danni causati dal forte vento. Alberi pericolanti, tetti da mettere in sicurezza e grondaie danneggiate sono solo alcune delle emergenze gestite anche durante la notte.

La situazione più critica si registra a Santa Teresa Gallura, dove i Vigili del fuoco di Arzachena hanno affrontato diversi interventi. Anche sulle isole di La Maddalena e Caprera le squadre dei pompieri stanno operando incessantemente da ieri.

Le foto mostrano il lavoro svolto nell'arcipelago, con un pino secolare caduto a Caprera a causa delle violente raffiche di vento, e interventi di messa in sicurezza sui tetti a La Maddalena.