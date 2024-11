Una violenta perturbazione atmosferica si abbatterà sull'Italia a partire dal primo pomeriggio, portando vento, pioggia e neve anche in pianura. Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, avverte che il mare diventerà agitato con onde fino a 7 metri nella costa toscana del Mar Ligure, con potenziali danni sulle zone costiere esposte. Le condizioni meteorologiche si intensificheranno nei prossimi giorni, con onde fino a 5 metri che colpiranno i litorali laziali e settentrionali della Sardegna.

I venti cambieranno direzione, passando da sud-ovest a nord-ovest, causando forti raffiche in diverse regioni, mentre le precipitazioni interesseranno ampie zone del Paese con accumuli di oltre 100-150 litri per metro quadrato in 3 giorni.

La neve sarà protagonista sulle Alpi, con accumuli significativi in Valle d'Aosta e sui rilievi di confine, mentre sull'Appennino si attende un'imbiancata sopra i 1400-1500 metri. Nei prossimi giorni è prevista neve fino in pianura, soprattutto in Piemonte e nel Triveneto, con condizioni meteorologiche avverse che interesseranno anche altre aree settentrionali.Le previsioni dettagliate indicano che al Nord ci sarà cielo molto nuvoloso con neve in Valle d'Aosta, al Centro arriverà la Libecciata con piogge sparse e al Sud si registreranno piogge sul settore tirrenico. Le condizioni meteorologiche peggioreranno rapidamente nei giorni successivi, con neve sulle Alpi, burrasca di Libeccio al Centro e maltempo su Campania e Calabria tirrenica al Sud. La neve potrebbe giungere fino in pianura giovedì, con forti venti e maltempo persistente soprattutto al Centro-Sud.In sintesi, si prospetta un periodo di maltempo con vento, freddo e neve a quote basse, con miglioramenti attesi a partire da sabato.

Le previsioni di Arpas Sardegna

Previsioni per oggi, martedì 19 novembre: cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli, sul settore occidentale; temperature senza variazioni di rilievo; venti deboli o moderati da ovest nord-ovest, rinforzi sulle Bocche di Bonifacio e, localmente, su coste e rilievi orientali; mari molto mossi.

Previsioni per domani, mercoledì 20 novembre: cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli, sul settore occidentale, principalmente nella prima parte della giornata; temperature minime in lieve aumento, massime senza variazioni di rilievo; venti moderati da ovest, con rinforzi su coste e rilievi, fino a burrasca sulle Bocche di Bonifacio; mari molto mossi, agitati i bacini di nord-ovest.

Fonte Arpas Sardegna

Tendenza per i giorni successivi: giovedì e venerdì il cielo risulterà nuvoloso con probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature subiranno un calo giovedì mattina, poi andranno incontro a un temporaneo rialzo, per riscendere fortemente venerdì. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno generalmente molto mossi.