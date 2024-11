L'anticiclone africano sta per cedere il passo dopo aver dominato il clima italiano per diversi giorni. Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici di www.iLMeteo.it, si prevede l'arrivo di piogge e correnti fredde settimana prossima. Al momento, la situazione è di calma piatta anticiclonica al Centro-Nord con presenza di smog e nebbie notturne, mentre al Sud l'instabilità è in aumento.

Nelle prossime ore sono attesi addensamenti con piovaschi moderati tra Calabria e Sicilia ionica, mentre al Centro-Nord, dopo il dissolvimento delle nebbie, il sole porterà temperature superiori alla media: 20-22°C da Genova a Roma, 25°C a Oristano, 23°C a Napoli, Salerno e Taranto. Mercoledì e giovedì le piogge aumenteranno in intensità sulla Sicilia e potrebbero raggiungere anche la Sardegna tirrenica. È prevista qualche precipitazione lungo tutte le coste del settore centro-meridionale tirrenico a partire dalla metà della settimana.

Il peggioramento più significativo è atteso in mare aperto sul Tirreno centro-meridionale tra venerdì e sabato, con possibili nubifragi e rischio di estensione verso la Sardegna orientale. Il Mar Mediterraneo rimane sopra la media delle temperature, con un aumento del rischio di maltempo.

Si prevede un calo della temperatura dell'acqua del Mare Nostrum a partire dalla prossima settimana, con l'arrivo di aria polare verso sud. I modelli meteorologici indicano la possibilità di un cambiamento climatico verso l'Inverno di San Martino a partire dal 12-13 novembre, dopo un periodo di caldo e soleggiato tipico dell'Estate di San Martino.

Le previsioni di ARPAS Sardegna

Previsioni per la serata di oggi, martedì 5 novembre: cielo prevalentemente poco nuvoloso salvo locali addensamenti, locali nebbie o foschie in nottata; venti deboli di direzione variabile, localmente moderati da sud-est lungo le coste sulcitane, calma nelle ore notturne; mari poco mossi, localmente mossi sul bacino sud-occidentale dell'Isola.

Previsioni per domani, mercoledì 6 novembre: cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti principalmente sul settore orientale dove non si escludono isolati piovaschi nella seconda parte della giornata; locali nebbie o foschie mattutine e in nottata; temperature stazionarie o in lieve calo; venti deboli variabili, localmente moderati da Est sulle coste del Sulcis; tendenza a disporsi dai quadranti orientali nella seconda parte della giornata; mari poco mossi, localmente mossi sui settori occidentali dell'Isola.

Previsioni per giovedì 7 novembre: cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore meridionale e orientale con cumulati deboli. Locali nebbie o foschie mattutine e in nottata; temperature senza variazioni di rilievo in entrambi i valori; venti deboli dai quadranti orientali con locali rinforzi sulle coste settentrionali e meridionali; mari poco mossi o localmente mossi con moto ondoso in leggero aumento.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Locali nebbie o foschie in mattinata e nottata. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo in entrambi i valori. I venti soffieranno prevalentemente deboli dai quadranti orientali tendenti alla variabilità sabato. I mari saranno generalmente mossi con moto ondoso in attenuazione nel corso di sabato.