Il Consorzio Industriale provinciale di Sassari ha nominato come nuova presidente Simona Fois, attuale vicesindaca e assessora a varie deleghe del Comune di Porto Torres. Fois prenderà il posto di Valerio Scanu, che ha ricoperto la carica dal 2019. La nomina di Fois rappresenta un segnale di unità e condivisione di obiettivi: "Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami. L'unione delle nostre competenze e la condivisione di una visione comune saranno fondamentali per affrontare le sfide future", ha dichiarato la neo-presidente.

Il consiglio di amministrazione, composto dai rappresentanti degli enti consorziati, ha eletto Simona Fois come nuova presidente, che si è detta onorata di assumere l'incarico in un momento così cruciale per il territorio. Ha ringraziato il presidente uscente per il suo impegno nel promuovere lo sviluppo del nord-ovest della Sardegna. Fois si è mostrata grata alla città di Porto Torres per l'opportunità di aver ricoperto ruoli istituzionali negli ultimi anni e si è impegnata a mettere al servizio della comunità il suo impegno per il benessere e lo sviluppo del territorio.