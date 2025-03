Il gip del Tribunale di Sassari, Sergio De Luca, ha convalidato gli arresti di Manuel Sechi, 42 anni, di Sassari, di sua madre Rina Michelina Ariani, 60 anni, e di Giovanni "Nanni" Fodde, 63 anni, di Buddusò, disponendo per tutti e tre la permanenza nel carcere di Bancali.

I tre, difesi dagli avvocati Marco Palmieri e Sergio Milia, sono stati arrestati martedì scorso durante un blitz antidroga condotto dalla Squadra mobile di Sassari. Nell'ambito dell'operazione sono state iscritte nel registro degli indagati altre 13 persone, residenti tra Sassari, Alghero, Buddusò e Ozieri, accusate di far parte di un traffico di sostanze stupefacenti nel nord Sardegna.

Le perquisizioni disposte dalla Procura di Sassari, effettuate tra martedì e mercoledì, hanno portato al sequestro di ingenti quantità di droga e denaro. In casa di Ariani gli agenti hanno trovato migliaia di euro, 300 grammi di lidocaina e 500 di cocaina. A casa di Fodde, invece, nascosti in cantina, sono stati rinvenuti 2 kg di marijuana.

Questa mattina i tre arrestati sono comparsi davanti al gip per l'udienza di convalida e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Resteranno in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.