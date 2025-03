"Non ho niente da dire sul caso decadenza: credo che sia importante far lavorare i giudici e penso che sia importante far lavorare gli avvocati. Io credo che tutto quello che doveva essere detto è stato detto e quindi aspetto serenamente il risultato e quindi lavorerò ancora più intensamente questi due mesi fino al 22 di maggio". Sono le parole della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, prima di dirigersi verso il Lazzaretto di Sant'Elia per la presentazione del progetto di riqualificazione del quartiere di Cagliari con vista sul mare.

Ieri, giovedì 20 marzo, si è tenuta al Tribunale di Cagliari la prima udienza sul ricorso della governatrice contro l'ordinanza di decadenza emessa dal collegio di garanzia elettorale della Corte d'appello di Cagliari, per presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese durante la campagna per il voto di febbraio 2024.

L'udienza si è tenuta senza la presenza della presidente Todde, e gli avvocati di entrambe le parti hanno esposto le proprie argomentazioni, mentre la Procura con i pm Guido Pani e Diana Lecca erano presenti. La discussione sul merito è programmata per la mattina del 22 maggio, seguita dalla decisione del collegio in merito alla controversia.