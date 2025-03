In stato di agitazione probabilmente dovuto all'assunzione di droghe, secondo alcune testimonianze avrebbe brutalmente aggredito la compagna con calci e pugni prima di dileguarsi. Un 32enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine è stato così arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari per maltrattamenti in famiglia contro la propria fidanzata, una donna di 40 anni, anch'ella senza fissa dimora.

L'arresto è avvenuto dopo che alcuni passanti hanno segnalato un episodio di violenza in corso nel quartiere di Sant’Avendrace a Cagliari, contattando la Centrale Operativa tramite il numero d'emergenza 112. Grazie alle indicazioni dei testimoni, i Carabinieri hanno individuato un camper parcheggiato nelle vicinanze sospettato di essere il rifugio temporaneo dell'aggressore. Una perquisizione attenta ha permesso di trovare e arrestare l'uomo nascosto all'interno del veicolo.

Dopo l'arresto, il 32enne è stato portato alla Caserma di via Nuoro per l'identificazione e gli atti di rito, mentre la vittima è stata soccorsa e trasportata all'ospedale "G. Brotzu" di Cagliari, dove le sue lesioni sono state giudicate guaribili in pochi giorni.

L'arrestato è stato successivamente trasferito alla casa circondariale "E. Scalas" di Uta (CA) su disposizione dell'Autorità Giudiziaria informata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari. Le indagini sono in corso per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa ennesima aggressione.