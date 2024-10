L’ennesima storia di abusi da parte di un uomo di Chiesa ad una minorenne.

A Filadelfia è stato arrestato Armand Garcia, parroco di 49 anni della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria, che dal 2014 al 2017 ha abusato sessualmente di una sedicenne, al quale oltretutto forniva marijuana e alcolici.

La sedicenne che soffre di problemi psicologici, frequentava la parrocchia di Don Armand, e lì avvenivano gli incontri che il prete era solito filmare.

Solo nel 2018, una volta maggiorenne, la ragazza ha avuto il coraggio di denunciare.

Il sacerdote è stato sospeso dell’Arcidiocesi, che ha anche collaborato con i magistrati per scoprire tutta la verità.

Garcia era diventato sacerdote nel 2005, proprio negli anni in cui la chiesa attraversava il lo scandalo della pedofilia; aveva fatto i vari corsi e le severe visite psicologiche imposte ai nuovi preti per poter imparare ad avere rapporti con i bambini e con i giovani che avrebbero potuto incontrare nel loro percorso di sacerdoti, passando i vari test senza destare alcun sospetto, sino alle accuse risultate vere, anche grazie ai video che lui stesso aveva girato, della sedicenne, che per tre anni ha subito gli abusi da parte di Garcia.