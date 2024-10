Le Nazioni Unite hanno denunciato il Vaticano per aver "sistematicamente" adottato politiche che hanno permesso ai sacerdoti di abusare sessualmente di migliaia di bambini.

La commissione Onu per i diritti dei bambini, riporta la Bbc, ha sottolineato che la Santa Sede deve "immediatamente rimuovere" tutti quei sacerdoti che sono noti, o sospetti, pedofili.

Inoltre ha fortemente criticato l'atteggiamento del Vaticano nei confronti dell'omosessualita', della contraccezione e dell'aborto. In un rapporto pubblicato mercoledi', il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini (UN Committee on the Rights of the Child) ha scritto che la Santa Sede dovrebbe pubblicare i suoi file sui membri del clero che "nascondevano i loro crimini", in modo che possano essere giudicati responsabili.

Il Comitato ha spiegato di essere gravemente preoccupato dal fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto la portata dei crimini commessi e nel rapporto ha espresso la sua "profonda preoccupazione in merito agli abusi sessuali su minori commessi dai membri delle chiese cattoliche che operano sotto l'autorita' della Santa Sede, con chierici che sono stati coinvolti in abusi sessuali su decine di migliaia di bambini in tutto il mondo".