È stato un vero e proprio successo il bilancio della raccolta di sangue che si è svolta ieri, 10 settembre, a Bultei, tra il verde della montagna nell’incantevole paesaggio di “Sa Fraigada”, tra ottima compagnia, buon cibo e musica dal vivo.

Sono state raccolte infatti 51 preziosissime sacche di sangue che, grazie all’enorme cuore dei donatori che hanno compiuto un gesto di grande solidarietà, salveranno tante vite.

“Con il sangue di montagna la salute ci guadagna” è stato lo slogan di presentazione di questa importante iniziativa, organizzata dalla sezione Avis di Bultei che si svolge ogni anno nel territorio del Goceano e che puntualmente ottiene un’ampia risposta sia dai donatori abitudinari che da persone che decidono di donare per la prima volta.

Come tutte le giornate organizzate dalle diverse sezioni Avis della provincia di Sassari, volte a sensibilizzare più persone possibili, anche questa si è svolta tra gioia e divertimento. Un vero e proprio momento conviviale, come in una grande famiglia, in cui si è felici di fare del bene, consapevoli di alimentare un circolo di solidarietà e amore nei confronti del prossimo.

Dalle 08:00 alle 13:00 si è svolta la raccolta di sangue presso l’autoemoteca, poi il pranzo a cui hanno partecipato circa 220 persone tutte assieme immerse nella natura e il pomeriggio e la serata sono andati avanti a tempo di musica dal vivo e intrattenimento con un gioco di tiro con la carabina.

"Siamo davvero soddisfatti - dice ai microfoni di Sardegna Live Marco Sanna, presidente della sezione Avis di Bultei - quest'anno il bilancio è stato addirittura migliore di quello dell'anno scorso in occasione dello stesso evento e l'aspetto che ci rende ancora più felici e speranzosi per il futuro sono state le prime donazioni, almeno 7, che ci hanno promesso diventeranno donatori abitudinari".

"Ringrazio i volontari per la riuscita di questa giornata e l'amministrazione comunale per la collaborazione - Colgo l'occasione per invitare a donare e compiere un gesto di estrema solidarietà. La prossima donazione organizzata dalla sezione Avis di Bultei si svolgerà il prossimo novembre, a breve nuovi dettagli", conclude Marco Sanna.