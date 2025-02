Un ordigno è stato fatto esplodere poco dopo la mezzanotte a Buddusò, nel Sassarese, davanti all’abitazione di Piero Sanna, imprenditore edile del posto. La bomba è stata piazzata all’angolo tra via Pascoli e via Cavour, causando danni ingenti alla facciata e all’ingresso della casa.

All’interno dell’edificio, oltre a Piero Sanna, vive anche il fratello, suo socio nell’impresa edile a conduzione familiare attiva in Gallura, e il padre. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’esplosione.

Altri atti criminali nella zona

L’attentato a Piero Sanna ci ricorda altri episodi criminali che hanno colpito Buddusò. Nel 2019, un attentato incendiario aveva preso di mira la locale stazione dei Carabinieri, un gesto che aveva suscitato la condanna delle istituzioni regionali. Nel 2020, un’altra esplosione si era verificata proprio in via Pascoli, la stessa strada dell’ultimo attentato. Le indagini avevano rivelato che l’autore non aveva agito da solo, facendo emergere il possibile coinvolgimento di più persone nell’azione criminale.

Sull’attentato di questa notte indagano i Carabinieri, che stanno raccogliendo elementi per risalire ai responsabili e chiarire il movente dell’azione criminale.