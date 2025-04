L’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha aderito anche quest’anno all’(H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, agli ospedali con il Bollino Rosa con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura in una prospettiva di genere.

Saranno dedicate tre giornate, dal 28 al 30 aprile in cui verranno erogati, in modalità gratuita, nelle Cliniche di viale San Pietro, servizi clinici, diagnostici e informativi nelle aree specialistiche della dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, oncologia ginecologica, senologia e psichiatria nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Sarà inoltre un'occasione per evidenziare l’impegno sul fronte della medicina di genere in ambito sanitario sottolineando l'importanza della prevenzione primaria e della diagnosi precoce.

Il 28 aprile dalle 8,30 alle 12.30 saranno garantite delle visite endocrinologiche specifiche per l’obesità. Durante la visita saranno eseguite misurazioni antropometriche come la rilevazione del peso, dell’altezza e delle circonferenze. Saranno poi eseguiti esami ematochimici e metabolici e l’anamnesi nutrizionale.

L’ambulatorio obesità fa capo alla struttura complessa di Endocrinologia, Malattie della Nutrizione e del Ricambio diretta dal dottor Francesco Tolu, direttore facente funzioni. L’ambulatorio si trova in viale San Pietro 43/b - piano terra (stecca bianca) – Sassari. Occorre prenotarsi obbligatoriamente dalle ore 12.00 alle ore 13.00 telefonando al numero 079 2644777.

Il 28, il 29 e il 30 aprile dalle ore 9.00 alle ore 14.00 saranno effettuate delle consulenze psichiatriche e psicologiche. Per prenotarsi (obbligatoriamente) occorre chiamare il numero 079 2644640 oppure inviare una mail a clinica.psichiatrica@aouss.it

La clinica psichiatrica, diretta dalla professoressa Alessandra Nivoli, si trova in viale San Pietro n.8 Sassari - 4° piano (ex palazzo delle Medicine). Sono prenotabili 15 visite per ogni giorno disponibile

Il 28 aprile, dalle ore 08:30 alle ore 14:00 e nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 15:00, nella Clinica ostetrica e ginecologica diretta dal Professor Giampiero Capobianco, tutti gli operatori della Procreazione medicalmente assistita (PMA) offriranno consulenze gratuite a coppie infertili di età compresa tra i 25 e i 40 anni.

Le visite si svolgeranno nell’ambulatorio che si trova al piano terra del Palazzo Materno infantile n.12 in viale San Pietro.

Per prenotarsi occorre chiamare (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) il seguente numero telefonico 079 2644479 oppure inviare una email: centro.pma@aouss.it .

Sempre il 28 aprile i medici chirurghi della Breast Unit effettueranno delle visite senologiche dalle ore 09:00 alle ore 13.00. Occorre prenotarsi tramite il numero verde 800559988.

Gli ambulatori della Breast Unit si trovano alla “Stecca Bianca” Fronte Scala E- Piano terra Viale San Pietro, 43 Sassari. Possono prenotare pazienti che non siano già in carico alla Breast Unit, struttura complessa diretta dal professor Alessandro Fancellu.

Sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.