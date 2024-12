La Regione invita le compagnie aeree a rispettare il decreto ministeriale che regola l'onere di pubblico servizio sulle rotte in continuità territoriale, in quanto l'assessorato dei Trasporti continua a ricevere segnalazioni di inadempienze da parte degli utenti verso Aeroitalia, Ita Airways e Volotea.

Per prevenire ulteriori problemi, l'assessora Barbara Manca ha comunicato: "Abbiamo inviato note formali ai vettori con richieste specifiche di adeguamento su vari aspetti". Tra le criticità segnalate ci sono: la semplificazione per i passeggeri delle tariffe per residenti o lavoratori tramite autocertificazione; la possibilità per gli utenti con tariffa agevolata di cambiare o rimborsare il biglietto fino alla partenza; la garanzia che i biglietti e le modifiche alle prenotazioni siano gestiti anche tramite i sistemi delle agenzie e con un call center attivo 24/7; la richiesta di applicare sconti promessi, come il 10% per passeggeri con disabilità e accompagnatori.

È stato chiarito che gli impegni presi sono vincolanti dopo l'assegnazione del collegamento. Inoltre, è stata chiesta una maggiore trasparenza sulle categorie di beneficiari delle tariffe agevolate sui siti e app di prenotazione. "La continuità territoriale è un diritto fondamentale per i sardi e un mezzo cruciale per l'integrazione dell'Isola con il resto del Paese", sottolinea la responsabile dei Trasporti. "Non accetteremo disservizi che compromettano la mobilità di cittadini e imprese".