L'Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna ha annunciato un significativo potenziamento dei servizi di continuità territoriale aerea, frutto di uno studio approfondito sui livelli di domanda trasmesso al Ministero dei Trasporti e all'Enac. Questo studio ha evidenziato un aumento significativo della domanda rispetto ai parametri considerati nel D.M 466/2021 che regola i servizi minimi. I nuovi voli saranno integrati in modo strutturale su tutte le rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, in risposta alla crescente richiesta del mercato.

Tra le novità più rilevanti, si segnala la richiesta di un nuovo volo operativo da Alghero a Milano Linate, gestito da Ita Airways, con l'anticipo del primo volo al mattino e il ritardo del volo serale per consentire ai passeggeri di ottimizzare la giornata. Sono previsti anche aumenti delle frequenze su altre rotte chiave come Alghero-Roma Fiumicino, Cagliari-Linate/Fiumicino e Olbia verso le principali destinazioni nazionali.

L'Assessora dei Trasporti, Barbara Manca, ha sottolineato l'importanza di questa programmazione dettagliata basata sulla raccolta di dati precisi sulle prenotazioni, che consente una gestione più efficiente della continuità territoriale. Le modifiche concordate con ENAC e il Ministero dei Trasporti rispondono alla necessità di adeguare l'offerta alla domanda in evoluzione, garantendo una maggiore stabilità e qualità del servizio aereo. Manca ha inoltre evidenziato l'attivazione della clausola del decreto ministeriale, precedentemente inutilizzata, come un passo significativo per migliorare i servizi a disposizione dei cittadini sardi.

L'Assessorato ha comunicato che si impegna a massimizzare i benefici attuali della continuità territoriale, preparandosi nel contempo al nuovo decreto ministeriale per ottimizzare ulteriormente la mobilità aerea regionale.