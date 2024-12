"L'adeguamento del servizio, con l’incremento strutturale dei voli da e per la Sardegna, rappresenta un passo fondamentale per garantire ai cittadini dell’Isola una mobilità dignitosa e rispondente alle loro esigenze. Questo risultato non solo facilita chi, per motivi di lavoro, ha necessità di spostarsi rapidamente verso la Penisola, ma offre un supporto cruciale anche a coloro che devono affrontare viaggi per cure sanitarie e problematiche di salute, ambiti in cui la certezza e l’efficienza dei collegamenti diventano imprescindibili".

Il consigliere comunale di Alghero, Alberto Bamonti, esprime soddisfazione per l'annuncio, da parte dell'Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna, del potenziamento dei servizi di continuità territoriale aerea.

Si tratta del frutto di uno studio approfondito sui livelli di domanda trasmesso al Ministero dei Trasporti e all'Enac, che ha evidenziato un aumento significativo della domanda rispetto ai parametri considerati nel D.M 466/2021 che regola i servizi minimi. I nuovi voli, come riferito dall'Assessorato, saranno integrati in modo strutturale su tutte le rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, in risposta alla crescente richiesta del mercato.

Tra le novità più rilevanti, si segnala la richiesta di un nuovo volo operativo da Alghero a Milano Linate, gestito da Ita Airways, con l'anticipo del primo volo al mattino e il ritardo del volo serale per consentire ai passeggeri di ottimizzare la giornata. Sono previsti anche aumenti delle frequenze su altre rotte chiave come Alghero-Roma Fiumicino, Cagliari-Linate/Fiumicino e Olbia verso le principali destinazioni nazionali.

"Come cittadino - ha riferito Bamonti - sento la soddisfazione per un traguardo che risponde a bisogni fondamentali della nostra comunità, garantendo non solo opportunità lavorative, ma anche sostegno a chi necessita di spostarsi per ragioni urgenti e delicate".

"Questo successo non deve essere considerato un punto di arrivo ma un ulteriore stimolo a proseguire nella strada intrapresa, per assicurare alla Sardegna una mobilità sempre più moderna ed efficace. La continuità territoriale non è solo un servizio, ma un diritto che contribuisce a colmare le distanze tra l’Isola e il resto del Paese", ha concluso il consigliere comunale di Alghero, Alberto Bamonti.