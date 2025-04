La Sala Stampa Vaticana ha reso pubbliche le prime immagini della salma di Papa Francesco, morto ieri, lunedì 21 aprile, all'età di 88 anni.

Nelle foto, Bergoglio è ritratto indossando una veste liturgica rossa, con il rosario e la mitra tra le mani, mentre riposa nella cappella di Casa Santa Marta. La sua salma sarà trasferita da Santa Marta a San Pietro mercoledì.

In queste ore è lutto mondiale per la scomparsa del "Papa del popolo", con anche il presidente Usa Trump e Melania presenti ai funerali. Il Presidente Mattarella e la leader politica Meloni esprimono il loro dolore per la perdita, definendolo un "punto di riferimento".

Il pontificato di Papa Francesco si è protratto per 12 anni dal 13 marzo 2013 e ha portato significativi cambiamenti alla Chiesa.