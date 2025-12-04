Due persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale lungo la strada provinciale 23 a Ghilarza. Uno dei feriti è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Brotzu di Cagliari, mentre l'altro è stato portato all'ospedale di Oristano.

Le due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare, causando lesioni ai conducenti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Abbasanta, i carabinieri e il personale medico del 118, con l'elisoccorso impiegato per il trasporto del ferito più grave a Cagliari.