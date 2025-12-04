Si sono svolte questa mattina, giovedì 4 dicembre, presso la chiesa dei Salesiani di Nuoro, le celebrazioni in onore di Santa Barbara, patrona e protettrice dei Vigili del Fuoco. Alla messa, officiata dal Vicario Generale Don Mattana, hanno preso parte numerose autorità civili e militari di tutta la provincia, tra cui il Prefetto di Nuoro, Alessandra Nigro, i vertici delle forze armate e i dirigenti di diversi uffici pubblici.

Presenti anche numerosi sindaci del territorio di competenza del Comando, a testimonianza del forte legame e della costante vicinanza tra i Vigili del Fuoco e le comunità locali.

A fare gli onori di casa è stato il Comandante Provinciale, Giampaolo Lampis, che al termine della celebrazione ha rivolto un saluto ai presenti tracciando un bilancio dell’anno appena trascorso. "La festa di Santa Barbara è per noi un momento di identità e di valori: spirito di servizio, dedizione, competenza e una fondamentale capacità di valutare e gestire il rischio in ogni situazione".

Proseguendo, Lampis ha ricordato: "Nel mio secondo anno alla guida del Comando di Nuoro, desidero richiamare l’attenzione sul lavoro svolto dalle donne e dagli uomini delle nostre sedi che, in tutti i ruoli, con professionalità e impegno, hanno assicurato anche quest’anno la continuità operativa e la piena funzionalità dei compiti assegnati ai Vigili del Fuoco".

Il Comandante ha poi sottolineato le difficoltà affrontate nel corso del 2024: "Un richiamo che quest’anno assume un significato ancora più profondo, perché il lavoro è stato svolto in un contesto reso complesso da una significativa carenza di personale in tutti i ruoli, che ha richiesto un impegno maggiore, una gestione attenta delle risorse e una disponibilità straordinaria da parte di tutti, in particolare durante la stagione estiva".

Nel corso dell’anno sono stati registrati circa 6.600 interventi di soccorso, un numero in linea con gli anni precedenti. Nonostante l’intenso carico operativo, il Comando è riuscito a incrementare le attività di formazione e addestramento e a partecipare a importanti esercitazioni nazionali ed europee, assumendo spesso un ruolo organizzativo di primo piano.

Accanto al soccorso tecnico, il Comandante ha ricordato anche l’impegno nella prevenzione: "Accanto al soccorso, sono proseguite intense le attività di prevenzione incendi, le verifiche di sicurezza e la promozione della cultura della prevenzione, soprattutto con le scolaresche e associazioni".

Fondamentale, come sottolineato da Lampis, la collaborazione con enti, istituzioni e forze dell’ordine: "Una sinergia interistituzionale che, sotto il coordinamento e l’indirizzo di Sua Eccellenza il Prefetto, rappresenta un valore aggiunto rispetto a quanto ciascun soggetto coinvolto potrebbe realizzare singolarmente".

Il Comandante ha inoltre espresso il proprio ringraziamento alle rappresentanze del personale, all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Sezione di Nuoro e ai colleghi in quiescenza, ricordando anche coloro che non ci sono più e portando un pensiero ai vigili del fuoco assenti per motivi di salute.

Lampis ha concluso con un messaggio forte e sentito: "Il legame con tutti i territori della nostra provincia è forte e autentico: continueremo a rafforzarlo ogni giorno, con serietà, professionalità e spirito di servizio, sotto la protezione e il sostegno di Santa Barbara".