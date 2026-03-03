Il Comune di Oristano ha una nuova Giunta, con il sindaco Massimiliano Sanna che ha ufficializzato la nomina dei nuovi assessori.

Tra loro Maria Bonaria Zedda, nominata vice sindaco con competenze sull'ambiente, l'igiene e il decoro urbano, il verde pubblico e privato, la polizia ambientale e i servizi cimiteriali; Simone Prevete, responsabile della cultura, dei settori turistici, dell'istruzione pubblica, del patrimonio culturale, del bilancio, della programmazione e delle risorse umane; Valentina de Seneen che si occuperà delle attività produttive, quali artigianato, agricoltura, commercio e industria, dei mercati e delle aree mercatali, nonché delle zone economiche speciali; Antonio Franceschi, incaricato dello sport, delle infrastrutture sportive, delle politiche giovanili, del turismo sportivo e dello spettacolo; Giulia Murgia, responsabile dei servizi sociali, delle politiche per gli anziani, delle abitazioni, dell'associazionismo e della parità di genere; infine Gianfranco Licheri, che si occuperà dei lavori pubblici, dei servizi tecnologici, della manutenzione, della toponomastica e dei vari quartieri della città.



Il sindaco mantiene inoltre la gestione della Polizia Municipale e al momento rimarrà responsabile dell'urbanistica e della tutela del territorio, dell'edilizia residenziale, degli usi civici, della viabilità, del patrimonio, dell'energia, dei trasporti e dei parcheggi.

"L'esecutivo nasce al termine di un confronto politico serio e approfondito, avviato nelle ultime settimane per verificare la solidità della maggioranza e la prospettiva amministrativa da qui alla conclusione della consiliatura - dichiara Sanna -. Il nuovo assetto è il risultato di una sintesi necessaria per garantire stabilità, coerenza programmatica e capacità decisionale in una fase particolarmente delicata. In questo contesto ho ritenuto opportuno procedere a un avvicendamento che ha riguardato Ivano Cuccu e Carmen Murru. A entrambi va il mio ringraziamento sincero per l'impegno, la competenza e i risultati conseguiti. La scelta non è legata al lavoro svolto, che riconosco e apprezzo, ma esclusivamente alla necessità di ricomporre un quadro politico più solido e funzionale al prosieguo dell'azione amministrativa".

"Prendo atto della decisione del gruppo consiliare Oristano al Centro di uscire dalla maggioranza - aggiunge il Sindaco Sanna -. Si tratta di una scelta politica che rispetto, ma che ha inevitabilmente impone una riflessione complessiva sugli equilibri dell'esecutivo e sugli strumenti per assicurare continuità e stabilità al governo della città. In questo scenario si inserisce il dialogo avviato con Sardegna al Centro 20Venti, che sta valutando la possibilità di contribuire in modo diretto al percorso amministrativo. L'obiettivo rimane quello di rafforzare la maggioranza attorno a un programma condiviso, nell'interesse esclusivo della città e con la volontà di portare a compimento gli impegni assunti con i cittadini".