Venerdì 27 dicembre, la Sardegna si prepara a vivere un’esperienza unica di musica e cultura nell'incantevole cornice dell'area archeologica di Santa Cristina a Paulilatino. “Note di Sardegna, un’Isola oltre il mare”, organizzato dall’Associazione Luna Lughente in collaborazione con la Cooperativa Archeotour e il Comune di Paulilatino, grazie al sostegno della Regione Sardegna, è un evento che celebra le radici profonde e l’anima vibrante dell’Isola attraverso suoni, canti e tradizioni millenarie.

Il palcoscenico naturale: l’area archeologica di Santa Cristina

L’area archeologica di Santa Cristina è un gioiello senza tempo. Con il celebre Pozzo Sacro, simbolo del culto delle acque, e la pittoresca chiesetta dedicata a Santa Cristina, questo luogo affascina per la sua straordinaria bellezza e importanza storica. Durante l'evento, sarà possibile partecipare a visite guidate curate dalle guide esperte di Archeotour, per immergersi nella magia e nei misteri di questo sito unico.

Musica, voci e tradizioni

L’anima dell’evento risiede nelle sue esibizioni. Dalle ore 10 e per tutta la giornata, si alterneranno alcune delle voci più rappresentative della Sardegna:

- Sotziu Tenore Murales Orgosolo, con i loro canti a tenore, dichiarati patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO;

- Coro “Bachis Sulis” di Aritzo, maestri nel preservare l’arte del canto corale sardo;

- Carlo Crisponi, Peppino Bande, Michele Turnu, Dante Tangianu e Roberto Tangianu, artisti che con strumenti, voce e parole trasformeranno la serata in un viaggio emozionale tra le sonorità dell’Isola.

La giornata sarà guidata nel racconto dal noto presentatore Giuliano Marongiu, figura di spicco nel panorama culturale sardo, capace di coinvolgere il pubblico e rendere ogni momento speciale.

Cultura e turismo, un binomio vincente

“Note di Sardegna, un’Isola oltre il mare” nasce con un obiettivo ambizioso: valorizzare il patrimonio culturale e folkloristico della Sardegna, promuovendo luoghi di straordinario interesse come meta di turismo culturale. L’evento rappresenta un’opportunità per mettere in luce la bellezza dei siti archeologici che raccontano la storia millenaria dell’Isola. Gli organizzatori sottolineano l’importanza di creare manifestazioni che non solo intrattengano, ma diventino occasioni per avvicinarsi alle radici profonde della cultura sarda: danze tradizionali, suoni arcaici e il contesto suggestivo di Santa Cristina si fondono per regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Programma della giornata

L’evento inizierà alle ore 10:00 con le visite guidate all’area archeologica, un viaggio alla scoperta dei misteri del Pozzo sacro e delle antiche strutture nuragiche. Durante la mattina e nel pomeriggio la musica prenderà il sopravvento, animando il cuore della Sardegna con canti, suoni e storie che rievocano un passato mai dimenticato.

Un invito a vivere la Sardegna autentica

“Note di Sardegna, un'Isola oltre il mare” è più di un evento: è un incontro con l’essenza più autentica dell’Isola, un invito a lasciarsi trasportare dalle emozioni che solo la Sardegna sa regalare.

Che siate appassionati di archeologia, amanti della musica o semplicemente curiosi di scoprire l’anima di questa terra magica, il 27 dicembre a Santa Cristina vi aspetta una giornata di meraviglia e scoperta.

Non resta che lasciarsi guidare dai suoni antichi e dalle voci del presente per vivere una Sardegna che non è solo mare, ma un universo di tradizioni e cultura da esplorare.