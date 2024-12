Sabato 28 dicembre, alle ore 19:00, si terrà la prima edizione di "Storie da via Majore". Sarà il teatro Eliseo di Nuoro a ospitare l’evento tematico voluto e organizzato dal coro I cantori di via Majore di Nuoro, con la direzione artistica di Alessandro Catte, direttore del coro.

In questa occasione, il prestigioso Coro La Rupe di Quincinetto (Torino) si esibirà in un evento che celebra la musica corale di alta qualità.

Il Coro La Rupe, vincitore di importanti concorsi corali italiani, è nato nel 1952 come coro popolare e nel tempo ha sviluppato un repertorio eccezionale che spazia dalla musica popolare a quella polifonica, diventando un punto di riferimento nell'interpretazione musicale.

Dall'altra parte, i Cantori di via Majore sono un gruppo più recente, fondato nel 2020 da un gruppo di coristi esperti guidati da Alessandro Catte, con l'obiettivo di raccontare la Sardegna e Nuoro attraverso le composizioni scritte dal direttore.

La via Majore, da cui il coro prende ispirazione, era un luogo di incontro tra due quartieri diversi di Nuoro, un simbolo di unità e diversità. Un lastricato di granito univa due mondi molto lontani tra di loro quello, de Sos prinzipales di Santu Predu, i ricchi possidenti, e dall’altra Sos massajos di Seuna i modesti servi e agricoltori. Questo luogo storico continua a ispirare la cultura e la passione di Nuoro, che viene celebrata anche attraverso il canto dei Cantori di via Majore.

Durante la serata all'Eliseo del 28 dicembre, guidata da Giuliano Marongiu, i due cori si esibiranno in un confronto musicale su tematiche comuni scelte appositamente, mostrando la diversità nei loro stili ma la condivisione della passione per il canto corale. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su Sardegna Live.

La prevendita dei biglietti è in corso, e chi desidera acquistarli può farlo presso i negozi "Trasparenze" in viale della Resistenza 10 e "L'elisir dolce salato" in via Veneto 15. Oppure si possono prenotare chiamando i seguenti numeri:3472561266 - 3294158787 - 328 019 7768.