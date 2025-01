Una emozionante due giorni dedicata alla riflessione e alla preghiera si terrà a Laconi con l'arrivo della reliquia di san Francesco d'Assisi il 14 e il 15 gennaio presso la parrocchia Sant'Ambrogio e Ignazio, in cui verrà esposta ai fedeli.

Un pezzo del cordone del saio indossato dal santo farà ingresso nell'affascinate paese dell'Oristanese che ha dato i natali a Sant'Ignazio, per un attesissimo evento spirituale e una catechesi da parte dei due frati del sacro convento di Assisi che accompagneranno la reliquia.

"Ventiquattro ore con San Francesco, in cui cercheremo di approfondire la conoscenza sul santo e la devozione verso di lui - spiega ai microfoni di Sardegna Live Padre Fabio -. Spiritualità e storia si intrecceranno in un evento tanto atteso a Laconi proprio in quest'anno giubilare, occasione in più per accostarsi al sacramento della riconciliazione".

"Fondamentale è anche la visita da parte degli alunni della scuola primaria e di quella secondaria, che potranno così approcciarsi alla fede e coltivarla dalla giovane età - prosegue Padre Fabio -. Lo scopo di Francesco era portare le anime a Cristo, quindi il nostro obiettivo, attraverso la presenza della reliquia, è riavvicinare le anime a Cristo, non solo quelle laconesi ma anche quelle del circondario e di tutti i visitatori".

IL PROGRAMMA

Domani, martedì 14 gennaio, alle 18:30 la reliquia sarà accolta in parrocchia seguita dai vespri, mentre alle 21:00 ci sarà un momento di preghiera collettiva con il Terzo Ordine francescano e una catechesi su San Francesco.

Mercoledì 15 gennaio, alle 8:00, si celebrerà la messa e le lodi mattutine, seguite alle 9:00 dalla catechesi e dalla visita da parte dei bambini e ragazzi della scuola primaria e di quella secondaria di Laconi. Dalle 10:00 alle 12:00 avrà luogo l'adorazione eucaristica e l'ora media, alle 15:30 ci sarà l'adorazione eucaristica e il rosario francescano, mentre alle 17:00 sarà celebrata la santa messa seguita dai vespri e dalla partenza della reliquia.