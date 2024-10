Sant'Ignazio da Laconi è un esempio di umiltà e devozione. Nato proprio a Laconi nel 1701, visse una vita semplice al servizio degli altri, guadagnandosi l'amore e il rispetto di tutti. Oggi, Sant'Ignazio da Laconi è venerato in tutta la Sardegna e ogni anno, alla fine di agosto, il suo paese celebra una grande festa in suo onore, durante la quale la comunità si riunisce per ricordare la sua vita e i suoi insegnamenti di carità e umiltà.

Tre giornate, 29, 30 e 31 agosto, di fede, spettacoli e musica organizzate dall’amministrazione comunale grazie al contributo della legge regionale n. 7 e alla fattiva e proficua collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e con la Parrocchia Santi Ambrogio e Ignazio.

Durante la festa è possibile visitare la sua casa natale e partecipare ai riti in suo onore. Un'occasione imperdibile per riscoprire la storia del Santo sardo più amato nell’Isola.

IL PROGRAMMA:

Giovedì 29 Giornata di Preghiera

Festeggiamenti religiosi

Ore 7:00 Messa nella Cappella del Santo;

ore 8:00 Messa e benedizione del Pane;

ore 10:30 Messa

ore 17:00 Messa in località "Is Forrus" presso il monumento dedicato agli aviatori Caduti, presiede don Claudio Cera;

ore 17:00 Adorazione Eucaristica e preghiera del Rosario e al Santo;

ore 18:00 Messa solenne animata dal coro polifonico maschile laconese;

ore 21:00 Rosario nella piazza S. Ignazio.







Giovedì 29 – Commemorazione aviatori caduti nell’incendio del 29 agosto 1985

Festeggiamenti civili

Ore 16:00 Saluto ospiti e familiari presso la Sala Consiliare del Comune di Laconi;

ore 17:00 Deposizione delle corone di alloro in onore degli aviatori caduti presso il monumento a loro dedicato in località "Is Forros";

ore 18:30 Deposizione corona di alloro e saluti autorità presenti presso la Piazza 29 Agosto 1985;

ore 18:30 Giochi gonfiabili per i bambini nel Parco delle Magnolie. A cura di Elena Ciccu; ore 18:00 Gara Cantadores a chiterra in piazza Marconi;

ore 21:30 I Collage in concerto presso l'Anfiteatro Comunale. Presenta Giuliano Marongiu.







Venerdì 30 Festa di Sant’Ignazio

Festeggiamenti religiosi

Ore 7:00 Messa nella casa del Santo;

ore 8:00 Messa e benedizione del Pane;

ore 9:00 Messa;

ore 10:30 S. Messa solenne presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo metropolita di Cagliari e Segretario generale della CEI e dai sacerdoti presenti. Anima la celebrazione il coro femminile laconese. Alla fine della celebrazione il sindaco di Laconi offrirà l'olio per la lampada di S. Ignazio. Diretta su Sardegna Live;

ore 12:00 Messa;

ore 17:00 Messa;

ore 18:00 Messa animata dal coro parrocchiale di Laconi.







Venerdì 30

Festeggiamenti civili

Ore 18:00 Presentazione Libro "Si Sardi chi può'" di Nicola Cancedda. Incontro con l'autore nel piazzale antistante Palazzo Aymerich (fronte Ingresso Menhir Museum);

ore 19:0 schiuma party e Holi color, in collaborazione con Elena Ciccu e Dj Krys presso il Parco delle Magnolie;

ore 21:30 Laconi in Festa: varietà di musica, spettacolo e intrattenimento nell'Anfiteatro Comunale. Ospiti: Mogol - Sardinia Rock Band (le più belle canzoni della nostra storia) - Maria Giovanna Cherchi, Nicola Cancedda, Roberto Tangianu. Presenta: Giuliano Marongiu. A seguire Dj set con Marco Comollo di Radio 105 Network.







Sabato 31

Festeggiamenti religiosi

Ore 8:00 Messa e benedizione del Pane;

ore 9:00 – 10:30 – 17:00 Messa;

ore 18:00 Messa animata dal coro Cantos de Jara di Gesturi. In diretta su Sardegna Live;

ore 19:00 Processione per le vie del Paese. In diretta su Sardegna Live.







Sabato 31

Festeggiamenti civili

Ore 19:00 Processione del Santo con i Gruppi Folk, Cavalli, Cavalieri e Musicisti della Sardegna. A cura del Gruppo Folk Tradizioni Popolari Sant'Ignazio da Laconi.

ore 21:30 Rassegna Regionale del Folklore. Voci, danze e suoni di Sardegna, con le più belle espressioni del folklore isolano. In piazza Marconi. A cura del Gruppo Folk Tradizioni Popolari Sant'Ignazio da Laconi. Presentano: Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu. In diretta su Sardegna Live.