Laconi è un paese gentile che splende nella regione storica del Sarcidano: in questo centro dell’Isola tutto profuma di bello e di spiritualità. Nei luoghi in cui ha vissuto e nelle manifestazioni di fede la presenza dell’umile fraticello Ignazio oggi è tangibile più che mai e si riflette in modo autentico nel carattere degli abitanti che con spirito fraterno e grande sensibilità si aprono all’accoglienza delle migliaia di visitatori che ogni anno accorrono per rendere devozione alla figura del Santo.

Chi abita tra le pareti di uno dei borghi più affascinanti della Sardegna si fa portatore di storie legate alla figura di Ignazio, alla sua infanzia, ai miracoli che ha compiuto, alla vita che ha condotto. E’ nel cuore di tutti la premura con cui Tzia Paola Manca, recentemente scomparsa all’età di 96 anni, ha speso la sua lunga vita prendendosi cura della casa natale del Santo, diventandone custode naturale. L’abbiamo conosciuta, incontrata, amata.

Abbiamo colto nelle sue parole e nel tono della voce, l’amore incondizionato e mai venuto meno per quel giovane che ad un certo punto della sua esistenza ha lasciato Laconi per entrare nella storia degli uomini che hanno reso un po' più grande il mondo.

Organizzare la Festa in onore di Sant’Ignazio significa tener conto, soprattutto, del rispetto con cui i laconesi lo hanno protetto e valorizzato. Significa entrare in punta di cuore nel contesto di una comunità che per il terzo anno consecutivo ripone fiducia nel nostro operato, per raccontare la grande bellezza di un evento che fa dell’intimità il suo punto di forza.

Attraverso le dirette televisive trasmesse da Videolina e Sardegna Live si vogliono allargare i confini della fede e della preghiera anche per chi non ha la possibilità di raggiungere Laconi nei giorni della ricorrenza. “Cantare è proprio di chi ama”, diceva Sant’Agostino, e con lo stesso spirito anche il programma civile legato agli spettacoli, alla musica e alle tradizioni della nostra Isola viene confezionato con cura e competenza dal direttore artistico Giuliano Marongiu in sinergia con le associazioni locali, attive e determinate.

La grande sensibilità del sindaco Salvatore Argiolas e degli amministratori, il cammino spirituale guidato con dovizia da Padre Fabio Serra, parroco di Laconi, e dai frati cappuccini concorrono e illuminano il percorso di chi mira al risultato curando gli aspetti organizzativi, mettendo a disposizione la propria esperienza per la buona riuscita del grande evento che mescola fede, valori e identità.

Dal cuore del Sarcidano per i cuori che battono tra i colori dell’Isola.

VENERDÌ 30 AGOSTO - Ore 10:30 S. Messa solenne presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo metropolita di Cagliari e Segretario generale della CEI e dai sacerdoti presenti. Anima la celebrazione il coro femminile laconese. Alla fine della celebrazione il sindaco di Laconi offrirà l'olio per la lampada di S. Ignazio. Diretta su Sardegna Live;

SABATO 31 AGOSTO - Ore 18:00 Messa animata dal coro Cantos de Jara di Gesturi. In diretta su Sardegna Live; ore 19:00 Processione per le vie del Paese. In diretta su Sardegna Live.