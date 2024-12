Da tre giorni non rispondeva al telefono e non apriva la porta, così i vicini di casa hanno lanciato l’allarme e i Vigili del fuoco, una volta entrati in casa, lo hanno trovato privo di vita. Dramma della solitudine a Cabras: un anziano di 78 anni di origini liguri è stato trovato morto nella sua abitazione.

I vicini di casa avevano provato inutilmente a contattarlo anche oggi dopo che non lo vedevano da almeno tre giorni e, preoccupati, hanno chiamato il 112. Sul posto insieme ai carabinieri e al 118 sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a entrare in casa, trovando l'anziano morto. Le cause, secondo quanto accertato dei medici e dai carabinieri, sarebbero naturali.