La manifestazione "Nadale in Carrela" prevista per sabato 21 dicembre a Sennori è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi in segno di lutto per la tragedia avvenuta a Sorso.

Si svolgeranno solo le manifestazioni dedicate ai bambini, che cambiano però sito: non si terranno in via Brigata Sassari ma negli spazi del Centro culturale di via Farina, con gli stessi orari previsti in origine.

"L'amministrazione comunale, in accordo con tutti gli attori coinvolti nella manifestazione - si legge in una nota - ha preso questa decisione nel rispetto del grave lutto che ha colpito oggi una nostra concittadina residente proprio nella zona di Sennori dove si sarebbero concentrati gli appuntamenti e i festeggiamenti. Alla nostra concittadina e ai suoi familiari, colpiti direttamente dalla terribile tragedia che si è verificata oggi a Sorso, va la vicinanza e il cordoglio dell'Amministrazione comunale, a nome dell'intera comunità di Sennori".

La tragedia è avvenuta questa mattina, dopo le 9: Maria Loi, 72 anni, è stata investita e uccisa da un camion della nettezza urbana, nel piazzale di un distributore di carburanti, al centro del paese. La vittima stava attraversando la piazzola della stazione di servizio di via Cottoni, quando è stata travolta dal camion.

L'autista del mezzo, dall'alto della cabina di guida, non ha visto l'anziana, l'ha investita e schiacciata passandole sopra con il grosso mezzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale che ha effettuato i rilievi.