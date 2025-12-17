È tanta l'attesa a Lodine per i due appuntamenti di grande valore culturale e identitario con “Ashusorzos de Nadale – Il folklore del BIM”, rassegna natalizia dedicata alla musica tradizionale e alle espressioni più autentiche del patrimonio culturale sardo.

L’evento è in programma il 23 e il 28 dicembre prossimi, ed è organizzato dal BIM – Consorzio Bacino Imbrifero Montano, con il Comune di Lodine, ed è finanziata dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Il programma

Il primo appuntamento è in programma martedì 23 dicembre alle ore 21:00 nella Chiesa di San Giuseppe, con una serata sarà dedicata ai canti sacri e polifonici della tradizione sarda, e con la partecipazione del Cuncordu e Tenore de Orosei e del Cuncordu “Sos Zovanos de su Rosariu” di Santulussurgiu. Sul palco anche Roberto Tangianu, Peppino Bande e Carlo Crisponi, insieme a Sandro Fresi, Laura Fresi e Marco Antonio Muntoni. A presentare l’evento sarà Roberto Tangianu.

Il secondo appuntamento si terrà invece domenica 28 dicembre, alle ore 18:00, in Piazza Sant’Antonio, con una vera e propria festa popolare in cui si alterneranno i Tenores Murales di Orgosolo e Su Romanzesu di Bitti, affiancati da numerosi gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna, come il Gruppo Folk Biddobrana di Villaurbana, il Gruppo Folk Pro Loco di Gavoi, il Gruppo Folk Brathallos di Fonni, il Gruppo Folk Horohole di Ovodda e il Gruppo Folk di Tonara. Sul palco anche Roberto e Dante Tangianu e Peppino Bande.

A rendere la serata ancora più speciale sarà la partecipazione straordinaria di Ivan Cattaneo, protagonista di un Live Christmas Show, con la conduzione di Giuliano Marongiu.

Il premio “Reina de Sardigna”

Durante la manifestazione verrà inoltre assegnato il prestigioso premio “Reina de Sardigna”, che quest’anno sarà conferito ad Anna Maria Puggioni, per il suo contributo alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni sarde.

Tradizione e comunità

“Ashusorzos de Nadale” si conferma così un appuntamento centrale nel calendario culturale di Lodine e del territorio del BIM, capace di unire musica, memoria collettiva e spirito natalizio, rafforzando il legame tra comunità locali e patrimonio identitario della Sardegna.