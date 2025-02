La squadra di soccorso dei Vigili del fuoco di Macomer, supportata dal personale con autogrù del Comando di Oristano, sta operando dalle ore 8:30 circa per recuperare un autoarticolato frigo che si è trovato in difficoltà dopo aver percorso per errore una strada locale.

L'autista, nel tentativo di invertire la direzione, è finito sull'orlo della strada, rimanendo in bilico nella cunetta. Le operazioni per ricollocare il veicolo sulla carreggiata sono risultate estremamente complesse e hanno richiesto diverse ore di lavoro.