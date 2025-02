Dopo essere stato fermato da due agenti della Polizia Locale per un normale controllo della viabilità, un uomo alla guida di una Bmw sarebbe risalito in macchina e li avrebbe investiti trascinandoli per alcuni metri lungo via D'Azeglio, a Parma. La notizia è stata riportata da Adnkronos.

La situazione avrebbe potuto avere esiti tragici se non fosse stato per la prontezza di altri passanti che hanno impedito la fuga dell'uomo, coadiuvando i vigili aggrediti.

Le forze dell'ordine sono riuscite a fermare il conducente ribelle e ad accompagnarlo in caserma per le dovute indagini.