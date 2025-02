Questa mattina a Villacidro, l'assessora alla difesa dell'ambiente, Rosanna Laconi, ha espresso il proprio supporto alla proposta del Modulo Misto Territoriale presentata dal Coordinamento del Volontariato di Protezione civile del Medio Campidano.

"Il volontariato è la spina dorsale della società, importante essere pragmatici con una pianificazione adeguata e con la visione futura necessaria per la progettazione - ha detto l'assessora -. Anche il sogno è importante, all’inizio sembra difficile e lontano da realizzare, ma si parte dalle visioni per arrivare ai progetti pratici".

Secondo l'assessora, è necessario un cambio di paradigma, "se vogliamo che il Volontariato di Protezione civile funzioni e dia risposte efficienti alle emergenze che saranno sempre più frequenti, bisogna cambiare modello attraverso il ricorso alle convenzioni" ha spiegato Rosanna Laconi. La convenzione permette di organizzare e programmare su base annuale e pluriennale le risorse destinate al Volontariato. Secondo l'Assessore, la formazione rappresenta un elemento chiave per favorire il cambiamento, potenziare le competenze e sviluppare programmi formativi adattati alle necessità del Volontariato. "Solo insieme e mettendo a disposizione tutte le risorse riusciremo a farlo", ha concluso l’Assessore.

Il Polo logistico di Villacidro ha recentemente riaperto i battenti dopo 15 anni di inattività, diventando la sede di alcuni mezzi della Colonna Mobile Regionale della Sardegna, come sottolineato da Mauro Merella, Direttore generale della protezione civile. Merella ha enfatizzato l'importanza di una collaborazione positiva tra il Volontariato e le varie istituzioni locali e regionali, tra cui Forestas e CFVA, per favorire lo scambio di idee e il lavoro congiunto. Inoltre, ha evidenziato la necessità di coinvolgere attivamente i giovani nelle attività delle associazioni di volontariato, migliorando la loro formazione e incoraggiandoli a partecipare a progetti come i gemellaggi per la Campagna Antincendio Boschivo. Infine, Merella ha sottolineato l'importanza del dialogo a livello internazionale, come dimostrato dall'esercitazione EU Modex all'interno del Meccanismo Unionale di Protezione Civile, prevista in Sardegna ad aprile.

Il Presidente del Coordinamento del Volontariato del Medio Campidano, Giuseppe Putzu, ha presentato in dettaglio il Modulo Misto Territoriale a un vasto pubblico composto da volontari, sindaci e consiglieri regionali. Questa nuova iniziativa nasce per affrontare la carenza di volontari che molte organizzazioni di protezione civile devono affrontare, impedendo loro di formare squadre di intervento efficienti in situazioni di emergenza. Il concetto alla base del Modulo Misto Territoriale è che i volontari provenienti da diverse associazioni locali possono segnalare la propria disponibilità a operare insieme, consentendo la creazione di squadre composte da membri di varie organizzazioni pronti a intervenire uniti in caso di necessità, fornendo così un rapido supporto alle autorità locali o alla Protezione Civile regionale. Questa innovativa proposta, nata in un territorio dinamico come Villacidro, che conta 14 associazioni e 2 gruppi comunali di protezione civile, potrebbe costituire un modello virtuoso anche per altre realtà. Il Polo logistico presso il Consorzio industriale fungerà da base operativa per il Modulo Misto Territoriale e come sede dell'Ambito Territoriale di Protezione Civile di Villacidro.