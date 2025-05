Per il secondo anno di seguito, a Pattada, Elisa Demela e la famiglia, l'Azione Cattolica e ASTAFOS ODV (Associazione per la tutela e l'assistenza fanciulli oncoematologici sardi) organizzano per sabato 10 e domenica 11 maggio – in occasione della Festa della Mamma – l'iniziativa benefica "Una begonia per ASTAFOS".

"Quest'anno – spiegano gli organizzatori –, sono stati coinvolti i familiari di altri ragazzi in età pediatrica di altri comuni della Sardegna ospitati nella struttura di "Una casa lontano da casa", situata in via Gavino Dessy Deliperi 10 a Cagliari. Così è stato possibile proporre anche in altri comuni isolano la manifestazione Una begonia per ASTAFOS".

Sarà dunque possibile acquistare begonie nelle piazze di Pattada, Alghero, Pozzo San Nicola di Stintino, Nuoro, Mamoiada, Cagliari e, il 24 maggio, anche a Tempio Pausania.

"L'iniziativa – spiegano gli organizzatori – è stata creata per fare conoscere la struttura che gratuitamente accoglie chi purtroppo deve affrontare questo duro cammino della vita, lontano dal proprio comune di residenza, offrendo ospitalità ed evitando così i lunghi tragitti giornalieri per curare i pazienti in età pediatrica. I contributi raccolti grazie alla vendita delle begonie andranno direttamente ad ASTAFOS ODV, che potrà così continuare a offrire questo fondamentale servizio".

Nella "Casa lontano da Casa" di Astafos, dal 1992, vengono ospitati periodicamente otto bambini malati in età pediatrica (con le rispettive famiglie) che seguono il percorso di guarigione presso l'Ospedale Microcitemico di Cagliari.

A Pattada, alle ore 19:30 del 10 maggio, presso l'ex Cinema Santa Croce, si terrà la presentazione del libro e dello spettacolo dal titolo "L'Altalena", che avrà come obiettivo raccontare le attività della scuola all'interno del Microcitemico cagliaritano. Questo sarà possibile grazie al prezioso contributo del maestro Andrea Serra, che insegna nella struttura e da 20 anni segue i bambini che purtroppo affrontano questo lungo percorso. L'ingresso è gratuito. L'appuntamento con "Una begonia per ASTAFOS" è stato reso possibile anche grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Pattada e al supporto di Supermercato Solediscount di Bono e Giammaria Serra Food & Beverage di Pattada-Macomer.