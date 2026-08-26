Una notte di eccessi nel cuore della movida cittadina finita con le manette e il sequestro di droga. Nel corso della nottata appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari hanno arrestato una coppia di ventenni con l'accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, denunciandoli contestualmente per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla particolare centralità del contesto urbano.

La vicenda ha preso forma durante un ordinario servizio di controllo del territorio tra le vie del centro. Transitando nella centralissima piazza Yenne, l'equipaggio della "Gazzella" ha notato un'auto lasciata in sosta irregolare e, proprio accanto al mezzo, i due giovani intenti in atteggiamenti intimi espliciti e inequivocabili, andati ben oltre i limiti del decoro consentito in una pubblica piazza.

Alla richiesta di esibire i documenti di identità, i due hanno reagito con estrema aggressività, rifiutando di collaborare e scagliandosi con violenza contro i militari dell'Arma per ostacolare l'accertamento. La pattuglia ha prontamente contenuto e immobilizzato i giovani, procedendo poi a una perquisizione personale che ha portato alla luce e al sequestro di alcuni grammi di cocaina. Per la detenzione dello stupefacente è scattata l'ulteriore segnalazione alla Prefettura come assuntori, mentre i ventenni sono stati condotti nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo dinanzi all'Autorità Giudiziaria.