"Il comitato #giulemanidallogliastra condanna con forza e determinazione le dichiarazioni dell’Assessore alla Sanità della Regione Sardegna, dott. Bartolazzi relative al punto nascita del NS della Mercede". Così in una nota il portavoce del coordinamento, Adriano Micheli, in merito alle parole dell'assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi, che durante un'intervista, interpellato sul punto nascita dell'ospedale di Lanusei, ha affermato: "È un altro discorso, ne dovremmo parlare. Questo punto nascita di Lanusei rientra nella questione della funzionalizzazione degli ospedali e delle specifiche missioni. Se a Lanusei è previsto il punto nascita, sarà attivato”.

"Tale dichiarazione - commenta il comitato - non solo dimostra un’assurda leggerezza e una palese mancanza di rispetto verso la nostra terra, ma evidenzia anche una conoscenza superficiale dei problemi che quotidianamente affliggono la gente dell’Ogliastra. Le parole pronunciate a Cagliari contraddicono l’impegno manifestato a luglio a Lanusei, quando si ribadiva con fermezza il sostegno al territorio per la risoluzione della chiusura temporanea del punto nascita. È inaccettabile che, dopo mesi di attese e speranze, ci troviamo di fronte a una retorica ambigua e fuorviante che rischia di tradursi in una definitiva negazione di un diritto essenziale".

Un Richiamo deciso ai politici locali

Il comitato "non si limita a denunciare l’irresponsabilità dell’Assessore, esige un intervento immediato da parte delle istituzioni locali", si legge nella nota. "È imperativo che i politici del territorio, consapevoli delle reali esigenze della nostra comunità, si facciano avanti per contestare formalmente tali dichiarazioni nelle sedi opportune, chiarendo la situazione del punto nascita e opponendosi con decisione a ogni manovra che minacci il futuro del servizio sanitario ogliastrino".

Le parole dell’Assessore Bartolazzi, afferma ancora, "sono un chiaro segnale di un orientamento politico che tradisce le istanze degli ogliastrini". "La storia ci insegna che il silenzio dei politici locali può facilmente trasformarsi in un abbandono delle responsabilità. Per questo motivo - prosegue -, invitiamo i decisori a prendere immediatamente posizione, in modo da impedire che il punto nascita diventi la manifestazione definitiva di una politica distante dalla realtà e dai bisogni della gente".

La lotta del comitato: "Difesa senza mezzi termini!"

"La nostra battaglia non è una retorica vuota, ma una mobilitazione concreta per difendere il diritto inalienabile della popolazione a un servizio sanitario efficiente. #giulemanidallogliastra rappresenta la voce e la forza di una comunità stanca di promesse infrante e di politiche disallineate con le necessità quotidiane. Siamo pronti a utilizzare ogni strumento a nostra disposizione - conclude - per far emergere la verità e garantire che ogni decisione venga presa nel rispetto della dignità e della salute del territorio".