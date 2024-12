Cinquantanove Comuni in Sardegna sono stati selezionati per ricevere un finanziamento finalizzato alla realizzazione di infrastrutture nei piani per insediamenti produttivi (Pip) comunali e nelle aree industriali ex ZIR trasferite ai comuni.

L'assessorato dell'industria della Regione ha messo a disposizione complessivamente 15 milioni e 350mila euro per questo progetto.

L'assessore dell'Industria Emanuele Cani ha commentato positivamente questa iniziativa, definendola "un buon segnale a favore del sistema economico regionale, che consentirà a 59 comuni di sviluppare e potenziare le infrastrutture necessarie per incentivare gli investimenti delle imprese". Ha inoltre annunciato la previsione di ulteriori fondi per l'anno 2025.