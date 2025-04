Incidente stradale alle ore 21:00 di ieri sera a Nuoro, dove due auto, entrambe Fiat Panda, si sono scontrate e una delle due si è ribaltata.

Il sinistro è avvenuto tra via Campania e via Piemonte a Nuoro e sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Nuoro. Entrambi i conducenti delle vetture sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Nuoro da due ambulanze del servizio 118 che sono arrivate rapidamente sul luogo.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, mentre la polizia era presente sul posto per coordinare la situazione.