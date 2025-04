È stato confermato l’arresto per un ragazzo di 14 anni protagonista, insieme a un complice maggiorenne, di un tentativo di rapina avvenuto nei giorni scorsi a Sassari. I due avrebbero cercato di derubare un rider, arrivando a minacciare di morte anche i carabinieri intervenuti.

I fatti risalgono alla notte tra il 28 e il 29 marzo, in via Pascoli, nel quartiere Monte Rosello. Il 14enne e il complice si sarebbero avvicinati a un rider straniero fermo davanti a una rivendita di kebab. Il minorenne, che sarebbe stato armato di coltello, avrebbe tentato di sottrargli la bicicletta elettrica utilizzata per le consegne.

La vittima, spaventata, è riuscita a richiamare l’attenzione dei gestori e dei clienti del locale, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. All’arrivo di una pattuglia dei carabinieri, il 14enne avrebbe reagito con violenza, rifiutando l’identificazione, insultando e sputando contro i militari, fino a minacciarli apertamente: “Tanto vi spacco, non mi fate paura. Quando sarò maggiorenne vi ammazzerò, vi spaccherò la faccia”.

Il giovane è stato arrestato insieme al complice. Comparso ieri davanti al giudice del Tribunale per i minorenni di Sassari, assistito dall’avvocata Federica Petretto, il 14enne ha visto convalidato l’arresto. Il giudice ha disposto il trasferimento del ragazzo in una comunità per minori.