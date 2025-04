Si è avvicinato a una minorenne che si trova in un bar di via Torre Tonda insieme a una amica e le ha toccato con insistenza il seno e i fianchi. La giovane ha reagito e l’aggressore, visibilmente ubriaco, in risposta l’ha insultata pesantemente e minacciata dicendole di stare zitta e di non raccontare a nessuno l’accaduto.

È quanto ricostruito dalla Polizia di Sassari, che nelle scorse ore, come da loro riferito, ha arrestato un giovane con l’accusa di abusi sessuali su una giovane minorenne.

La ragazza, infatti, non si è lasciata intimidire e ha allertato subito la Polizia. Gli agenti della Squadra Mobile e della Sezione Volanti della Questura di Sassari giunti immediatamente sul posto hanno arrestato in flagranza il giovane, ora rinchiuso nel carcere di Bancali.