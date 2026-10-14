Si è chiusa con grande soddisfazione l’edizione di Autunno in Barbagia a Tonara, dove per due giorni il paese ha accolto visitatori, appassionati e curiosi tra cortes, produzioni tipiche, artigianato e tradizioni.

Il bilancio tracciato dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco è fortemente positivo, soprattutto per la partecipazione e per il coinvolgimento dell’intera comunità.

“Si è conclusa un’edizione straordinaria di Cortes Apertas, un appuntamento che ancora una volta ha fatto battere il cuore della nostra comunità e ha mostrato il volto più bello, accogliente e autentico di Tonara”, ha scritto il Comune al termine della manifestazione.

Nel messaggio dell’Amministrazione c’è spazio per i ringraziamenti ai tantissimi visitatori e ai tonaresi, ma anche a chi ha lavorato dietro le quinte: associazioni locali, volontari, residenti, forze dell’ordine, Protezione civile e operatori impegnati nell’accoglienza e nella gestione dell’evento.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle famiglie, agli artigiani, ai produttori e ai custodi delle tradizioni che hanno aperto le proprie cortes e botteghe, mettendo in mostra storia, lavoro e identità del paese.

“Il profumo del torrone, la fragranza del pane appena cotto, l’arte antica del formaggio, il suono dei campanacci, la maestria del nostro artigianato e l’inconfondibile ospitalità tonarese rimarranno nel cuore di chiunque abbia partecipato”, sottolinea ancora il Comune.

A emergere, soprattutto, è il valore della collaborazione tra le diverse realtà del paese. “L’unione e la collaborazione dimostrate in questi giorni sono la dimostrazione che, quando Tonara lavora insieme, sa fare cose meravigliose”.

Archiviata Cortes Apertas, però, Tonara guarda già avanti. Il prossimo appuntamento è con “Colores de Monte”, in programma domenica 25 ottobre, una giornata dedicata ai meravigliosi boschi del territorio. Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco di Tonara.