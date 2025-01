Nel 2025, l'evento astronomico del Perielio si verifica alle ore 14:28, portando la Terra alla sua distanza più ravvicinata dal Sole di 147 milioni e 103.686 chilometri.

Nonostante le previsioni meteorologiche di iL.Meteo.it annunciassero un anticiclone accompagnato da pioggia e vento in concomitanza con l'Epifania, il sole splenderà luminoso su gran parte dell'Italia con un'intensità luminosa superiore del 7% rispetto alla norma. L'unica zona a risentire di disturbi sarà la Calabria e la Sicilia, dove una maggiore copertura nuvolosa potrebbe offuscare lo spettacolo solare.

Tuttavia, già domani si prevede un aumento della nuvolosità con l'arrivo di una seconda perturbazione nel corso del 2025. Le precipitazioni sono attese per domenica 5 gennaio, in particolare al mattino nelle regioni di Valle d'Aosta, Liguria, Toscana e localmente in Calabria; nel pomeriggio la pioggia si estenderà anche su Friuli Venezia Giulia e Lombardia, con possibili fenomeni anche nel resto del Nord-Ovest.

L'evoluzione più significativa del tempo è prevista tra l'Epifania e martedì 7 gennaio con l'arrivo del Ciclone della Befana: il 6 gennaio le piogge interesseranno principalmente le regioni del Nord-Ovest e la Toscana, per poi estendersi dalla sera verso il resto del Paese. Martedì 7 gennaio, con il ritorno al lavoro e a scuola per molti italiani, si prevedono fenomeni più intensi soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico. Il 2025 inizia con due perturbazioni atmosferiche, una appena conclusa e una in arrivo, che condizioneranno il meteo nei prossimi giorni.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 4 gennaio: cielo poco nuvoloso con ampie schiarite, venti deboli occidentali, localmente moderati sulle coste settentrionali e meridionali, mari molto mossi i bacini occidentali, mossi altrove, moto ondoso in diminuzione durante la giornata.

Previsioni per domenica 5 gennaio: cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con velature nella seconda parte della giornata, temperature minime in lieve diminuzione, massime in moderato aumento, venti deboli o localmente moderati meridionali, mari poco mossi o mossi.

Previsioni per lunedì 6 gennaio: cielo molto nuvoloso con precipitazioni in serata sul settore occidentale, temperature in lieve aumento, venti generalmente moderati da sud-ovest, mari mossi o molto mossi.