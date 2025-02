"Riteniamo che sia arrivato il momento che Angela Bulla presenti le dimissioni dal ruolo di Assessora alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali". Lo affermano in una nota congiunta i consiglieri comunali di minoranza, Marco Carta, Marcantonio Farris, Lorenzo Pau, Giovanni Bomboi, Caterina Floris e Amos Mulargia, che annunciano la presentazione di una mozione sul tema nel prossimo Consiglio Comunale.

"Ci sono settori chiave dell’amministrazione comunale, elementi fondamentali per la vita della nostra comunità, che devono essere tutelati e sviluppati con la massima attenzione – affermano i consiglieri –. Tra questi, la Pubblica Istruzione, che include il contrasto al disagio giovanile, la gestione delle mense scolastiche e il funzionamento degli istituti scolastici. Tutte responsabilità che ricadono sotto la competenza dell’Assessore Bulla. Ed è proprio su questi aspetti che vogliamo accendere i riflettori".

"Negli ultimi tre anni dell’amministrazione Farris – spiegano – abbiamo più volte manifestato la volontà di istituire la Consulta Giovanile e successivamente presentato una richiesta formale. Questa progetto è stato inizialmente accantonato con pretesti, poi accettato solo in parte con forti clausole restrittive che ne limitavano l'efficacia, come evidenziato anche dal Difensore Civico. Infine, abbiamo assistito a un totale disinteresse da parte della Vice Sindaca e della Giunta, che non hanno nemmeno risposto alla lettera inviata lo scorso novembre dal Coordinatore della Provincia per la Consulta Giovanile e dal Coordinatore Generale per la Consulta Giovani Regionale, portandoli a dover sollecitare ulteriormente la giunta".

"A questo – proseguono – si aggiunge la denuncia pubblica che abbiamo fatto riguardo ai continui disservizi segnalati dai genitori degli alunni degli Istituti Comprensivi 1 e 2, relativi alla mensa scolastica e ai servizi interni degli istituti. Dopo mesi di mancata risposta da parte dell’Assessora alle numerose comunicazioni PEC inviate dai genitori, ci siamo dovuti attivare direttamente per avviare un’interlocuzione con il dirigente scolastico al fine di mitigare alcune criticità".

"Ancora pochi giorni fa abbiamo assistito all’ennesimo disservizio che ha colpito il settore della Pubblica Istruzione: un comunicato stampa delle mamme ha denunciato pubblicamente la mancata presenza del Comune di Siniscola nella determina regionale di liquidazione per i rimborsi alle famiglie dei bambini che frequentano gli asili nido cittadini. Questo ha creato forti disagi per le famiglie, costringendo l’Assessora Bulla a ricorrere al bilancio comunale per rimediare all’inadempienza".

"Riteniamo – concludono i consiglieri di minoranza – che settori così delicati meritino una gestione basata su sensibilità, presenza, costanza nel lavoro e programmazione, tutte qualità che la Vice Sindaca non ha dimostrato. Ha sminuito le nostre richieste e le denunce pubbliche dei genitori, mostrando superficialità e inadempienze. Per questo chiediamo con fermezza le dimissioni dell’Assessora Bulla e porteremo la questione in discussione nel prossimo Consiglio Comunale".