Notte tranquilla in ospedale per Papa Francesco: il pontefice ha dormito e ora sta riposando. Lo fa sapere la Santa Sede, dopo la preoccupazione diffusa nelle scorse ore per le sue condizioni.

All'undicesimo giorno di ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma, il Santo Padre viene infatti da una giornata in cui le sue condizioni sono rimaste critiche e si è riscontrata una lieve insufficienza renale.

Sabato sera il primo preoccupante bollettino, ieri la conferma con la rassicurazione: non ha presentato ulteriori crisi respiratorie. Francesco è ricoverasti al Gemelli dal 14 febbraio, la sua prognosi rimane riservata.